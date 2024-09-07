Apple оказалась «любителем» пораскрывать данные людей для властей

Согласно анализу, в период с 2013 по 2023 год Apple удовлетворила 82% запросов властей о раскрытии данных. Этот показатель превосходит показатели других крупных технологических компаний, включая Google и Meta*, которые удовлетворили 73% таких запросов, и Microsoft — 67%.

В отчете подчеркивается, что сотрудничество Apple с государственными органами сильно увеличилось в 2016 году.

Соединенные Штаты, которые сделали больше всего запросов, отправили за этот период 3,3 миллиона требований о предоставлении пользовательских данных. За ними следуют Германия и Сингапур с 709 000 и 41 000 запросов соответственно. Россия и Китай, напротив, направили 11 300 и 96 000 запросов соответственно.