«Эти новые правила дают новые возможности, но и новые риски», — сказал Шиллер в интервью Fast Company. «Мы обеспокоены тем, что контент, который мы ранее ограничивали, попадет на iPhone через эти альтернативные торговые площадки».

В настоящее время строгие правила App Store от Apple контролируют контент, стремясь исключить потенциально вредные или неуместные приложения. Однако сторонние платформы могут не придерживаться подобных стандартов, подвергая пользователей непривычным рискам.

Шиллер подчеркнул: «На протяжении многих лет мы сотрудничали с семьями и правительствами, чтобы защитить пользователей от неприемлемого контента. Но эти правила не будут применяться на других торговых площадках, что потенциально увеличивает риск столкновения с вредными приложениями».

Особое беспокойство вызывают приложения, эксклюзивно распространяемые в сторонних магазинах. «Пользователи могут быть вынуждены доверять неизвестным торговым площадкам, не имея достаточной информации», — подчеркнул он.