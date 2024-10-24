Apple оштрафовали за обман со своими банковскими картами Apple Card

CFPB утверждает, что компании не смогли должным образом обрабатывать споры о транзакциях, что привело к «задержкам и неудобствам» для держателей карт. Кроме того, Apple обвиняется в том, что она нечетко показывала опцию беспроцентного финансирования для онлайн-покупок, что «заставляло многих клиентов неосознанно нести бремя процентов».

В результате этих нарушений Apple будет обязана выплатить гражданский штраф в размере 25 миллионов долларов, а Goldman Sachs — возмещение в размере 19,8 миллионов долларов и гражданский штраф в размере 45 миллионов долларов. Goldman Sachs также запрещено запускать новые кредитные продукты без предварительного одобрения CFPB.

Apple, как сообщается, пытается прекратить свое партнерство с Goldman Sachs и ведет переговоры с JPMorgan о передаче управления Apple Card.