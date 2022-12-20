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12:22, 20 декабря 2022
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Apple оштрафовали за практики злоупотребления в App Store

Размер штрафа, впрочем, ничтожен для такой компании как Apple

Французский коммерческий суд в Париже оштрафовал Apple на 1 миллион долларов за неправомерные действия в App Store. Согласно постановлению, компания создала несправедливые коммерческие условия для французских разработчиков приложений.

Apple оштрафовали за практики злоупотребления в App Store

Фото: Unsplash

Это решение является результатом многолетнего расследования министерства финансов Франции. Министр финансов страны считает, что магазины приложений Apple и Google используют разработчиков программного обеспечения в своих интересах. Расследование показало, что в отношениях между Apple и Google и разработчиками существуют «значительные дисбалансы».

Отмечается, что штраф, наложенный на Apple, ничтожен с точки зрения дохода компании, но потенциально может привести к запросу на изменение правил App Store.

Источник:Macrumors
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