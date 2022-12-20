Apple оштрафовали за практики злоупотребления в App Store

Это решение является результатом многолетнего расследования министерства финансов Франции. Министр финансов страны считает, что магазины приложений Apple и Google используют разработчиков программного обеспечения в своих интересах. Расследование показало, что в отношениях между Apple и Google и разработчиками существуют «значительные дисбалансы».

Отмечается, что штраф, наложенный на Apple, ничтожен с точки зрения дохода компании, но потенциально может привести к запросу на изменение правил App Store.