Apple оставила попытки удалить приложение «Амфетамин» из App Store

Amphetamine — это бесплатное приложение, которое позволяет ноутбуку не уходить в спящий режим. Оно запустилось в 2014 году, и с тех пор было скачано сотни тысяч раз. Пользователи дали приложению высокие оценки. После шести лет работы Apple вдруг решила, что Amphetamine нарушает правила ‌App Store‌, пишет MacRumors.

Недавно Apple связалась с разработчиком Amphetamine и потребовала удалить приложение до 12 января 2021 года, если не будет внесён ряд изменений. В компании заявили, что приложение нарушает правила App Store о недопущении пропаганды запрещённых наркотиков. На мысли о том, что Amphetamine связано с этим, Apple навело название приложения и логотип с таблеткой. Разработчик утверждает, что никакую пропаганду в продукт не закладывал. Он написал петицию против Apple. В итоге компания отозвала свои требования.