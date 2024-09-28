Сообщается, что Apple обсуждала возможность инвестиций в прошлом месяце, но точная сумма, которую она могла бы вложить, остается неясной. Тем временем Microsoft, уже являющаяся значительным инвестором OpenAI с 49% долей прибыли, планирует увеличить свою долю на 1 миллиард долларов в рамках этого раунда финансирования.

Интересно, что, хотя Apple отказалась от финансовых инвестиций, компания все же сотрудничает с OpenAI для интеграции ChatGPT в iOS 18 позже в этом году. Это партнерство нацелено на улучшение возможностей Siri и не только.