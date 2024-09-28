Опубликовано 28 сентября 2024, 21:221 мин.
Apple отказалась инвестировать в OpenAI — разработчиков ChatGPTНа фоне раунда финансирования в 6,5 миллиарда долларов
Apple приняла решение не участвовать в ожидаемом раунде финансирования OpenAI на сумму 6,5 миллиарда долларов, согласно недавнему отчету The Wall Street Journal. Это резкое окончание обсуждений, которые изначально предполагали, что технологический гигант может сделать редкое вложение в другую крупную компанию Кремниевой долины.
Сообщается, что Apple обсуждала возможность инвестиций в прошлом месяце, но точная сумма, которую она могла бы вложить, остается неясной. Тем временем Microsoft, уже являющаяся значительным инвестором OpenAI с 49% долей прибыли, планирует увеличить свою долю на 1 миллиард долларов в рамках этого раунда финансирования.
Интересно, что, хотя Apple отказалась от финансовых инвестиций, компания все же сотрудничает с OpenAI для интеграции ChatGPT в iOS 18 позже в этом году. Это партнерство нацелено на улучшение возможностей Siri и не только.