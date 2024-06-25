Apple отказалась от интеграции ИИ-чатбота экстремистской Meta* в iOS 18

Опубликовано 25 июня 2024, 21:00
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Apple отказалась от интеграции ИИ-чатбота экстремистской Meta* в iOS 18Что-то им не понравилось
Apple отклонила предложение Meta* интегрировать ее ИИ-чатбота Llama* в грядущую iOS 18. По данным Bloomberg, обе компании провели предварительные переговоры о сотрудничестве, но Apple решила отказаться от него из-за разногласий с политикой конфиденциальности Meta*.
На WWDC 2024 Apple объявила о партнерстве с OpenAI, чтобы интегрировать ChatGPT в Siri и Apple Intelligence для iOS 18. Пользователи смогут использовать ChatGPT для запросов, с которыми не справляется искусственный интеллект Apple. Apple также рассматривает возможность будущего сотрудничества с другими ИИ-решениями, включая за авторством Google.
Apple Intelligence с этой интеграцией будет доступен позже в этом году с обновлениями iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, первоначально лишь на английском языке в США и лишь на новых устройствах компании. Расширение на другие языки и регионы будет происходить постепенно.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена