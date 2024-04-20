Apple откроет доступ к NFC в iPhone сторонним сервисам в ЕС

Это соглашение положит конец четырехлетнему расследованию действий Apple. Уступив, Apple избежит потенциального обвинения в правонарушениях и крупного штрафа, который мог бы составить 10% от ее глобальной годовой выручки. В основе дела лежит технология NFC, которая позволяет осуществлять бесконтактные платежи через мобильные кошельки, такие как Apple Pay. Комиссия ЕС обвинила Apple в ущемлении конкуренции, не позволяя другим приложениям для оплаты получить доступ к этой технологии на iPhone и iPad.

В январе Apple предложила решение: конкурентам будет предоставлен свободный доступ к ее чипу NFC, не требуя от пользователей принять Apple Pay или Wallet. Этот доступ будет осуществляться на основе «справедливых и недискриминационных» критериев. Кроме того, Apple предложила такие функции, как установка платежных приложений по умолчанию и доступ к FaceID.

Комиссия ЕС намерена завершить работу над соглашением к лету, наиболее вероятные сроки — май. Однако эти сроки могут измениться в зависимости от того, как Apple доработает технические детали.