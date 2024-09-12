Apple открыла прием заявок на приложения, готовые для iOS 18

Теперь разработчики могут отправлять свои приложения в App Store с учетом новых функций iOS 18, включая улучшенные API для инструментов Apple Intelligence, новые ярлыки Центра управления и экрана блокировки, а также поддержку темных иконок на главном экране.

Apple выпустила RC-сборки для iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 и macOS Sequoia для разработчиков и бета-тестеров. Публичный релиз этих RC-версий запланирован на понедельник, 16 сентября, если в ближайшие дни не будут обнаружены какие-либо существенные проблемы.

Разработчики, желающие подготовить свои приложения к новым версиям ОС, должны загрузить Xcode 16 RC с сайта Apple.