Apple открыла прием заявок на приложения, готовые для iOS 18

Опубликовано 12 сентября 2024, 11:151 мин.
Apple открыла прием заявок на приложения, готовые для iOS 18В преддверии официального запуска
В преддверии официального релиза iOS 18 Apple начала прием заявок на новые и обновленные приложения, совместимые с грядущей операционной системой. Этот шаг также распространяется на обновления для watchOS 11 и macOS Sequoia, которые будут запущены на следующей неделе.
Теперь разработчики могут отправлять свои приложения в App Store с учетом новых функций iOS 18, включая улучшенные API для инструментов Apple Intelligence, новые ярлыки Центра управления и экрана блокировки, а также поддержку темных иконок на главном экране.
Apple выпустила RC-сборки для iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 и macOS Sequoia для разработчиков и бета-тестеров. Публичный релиз этих RC-версий запланирован на понедельник, 16 сентября, если в ближайшие дни не будут обнаружены какие-либо существенные проблемы.
Разработчики, желающие подготовить свои приложения к новым версиям ОС, должны загрузить Xcode 16 RC с сайта Apple.