Apple ответила на связанную с «кражей» данных с YouTube критику

Компания подчеркнула, что OpenELM была разработана исключительно для того, чтобы внести вклад в исследовательское сообщество и продвинуть разработку больших языковых моделей с открытым исходным кодом.

Apple также подтвердила, что не планирует создавать новые версии модели OpenELM. Это заявление стало ответом на сообщения Wired, в которых говорилось о том, что такие компании, как Apple, Anthropic и NVIDIA, использовали набор данных YouTube для обучения своих моделей ИИ.