Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать при покупке электронных билетов в России

В РЖД порекомендовали в случае возникновения затруднений при оплате указанными способами использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты.

Недавно были введены санкции против некоторых российских банков. Из-за этого их карты перестали работать с Apple Pay и Google Pay. ВТБ порекомендовал подключиться к аналогичной системе Mir Pay. Пользователи также рассказали, что не могли войти в метро по Apple Pay и Google Pay, так как, вероятно, терминалы на станциях обслуживал ВТБ. Ещё россияне пожаловались на невозможность оплатить подписки на Netflix и Spotify.