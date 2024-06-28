Apple Pay начал просто так снимать деньги у венгров

По всей видимости, проблема связана с техническими неполадками на стороне Apple, что подтверждается заявлениями венгерских банков, включая Raiffeisen и MBH Bank. Raiffeisen признал ситуацию, объяснив некорректные списания внешней технической проблемой в системах Apple. Они заверили клиентов, что в настоящее время "предпринимаются усилия для скорейшего решения проблемы".

Аналогичным образом, MBH Bank сообщил, что ошибочные списания средств с его клиентов были вызваны технической ошибкой, возникшей в магазине приложений Apple.

Оба банка сотрудничают с Apple для решения этой проблемы и намерены возместить пострадавшим пользователям ошибочные транзакции.

Подробности о точной причине и масштабах проблемы пока не уточняются.