Apple Pay начал просто так снимать деньги у венгров

Опубликовано 28 июня 2024, 01:30
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Apple Pay начал просто так снимать деньги у венгровБанки винят технические проблемы
Пользователи Apple Pay в Венгрии столкнулись с неожиданными списаниями со своих привязанных банковских карт. По сообщениям местных СМИ, многие пользователи столкнулись с несанкционированными транзакциями, причем некоторые сообщили о нескольких списаниях в течение короткого периода времени.
По всей видимости, проблема связана с техническими неполадками на стороне Apple, что подтверждается заявлениями венгерских банков, включая Raiffeisen и MBH Bank. Raiffeisen признал ситуацию, объяснив некорректные списания внешней технической проблемой в системах Apple. Они заверили клиентов, что в настоящее время "предпринимаются усилия для скорейшего решения проблемы".
Аналогичным образом, MBH Bank сообщил, что ошибочные списания средств с его клиентов были вызваны технической ошибкой, возникшей в магазине приложений Apple.
Оба банка сотрудничают с Apple для решения этой проблемы и намерены возместить пострадавшим пользователям ошибочные транзакции.
Подробности о точной причине и масштабах проблемы пока не уточняются.