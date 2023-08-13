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13:45, 13 августа 2023
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Apple перестала озвучивать свои фильмы на русском

Контракты закончились, новые не подпишешь

На потоковом сервисе Apple TV+ остановилась загрузка новых фильмов и сериалов с русским дубляжом, пишет iPhones.ru. Недавние проекты, такие как фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс» и второй сезон сериала «Основания», имеют русский дубляж, но многие другие проекты имеют дубляж только на других языках, кроме русского.

Apple перестала озвучивать свои фильмы на русском

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Например, последний мультсериал «Странная планета» и третий сезон «В ритме жизни» не имеют русского дубляжа. Субтитры, к счастью, остаются.

Вероятно, это изменение связано с окончанием срока действия контрактов между студиями и Apple TV+ на новые проекты. Отсутствие ближайших релизов с русским дубляжом в разделе «Coming Soon» свидетельствует о том, что данная тенденция сохранится.

Выход фильма «Плюшевый пузырь», сериала «Захваченный рейс», например, связан с тем, что проекты выпускаются и дублируются заранее, поэтому они и вышли с переводом.

Но ситуация показывает, что с русским дубляжом на n-ое количество времени можно попрощаться.

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