Apple перестала озвучивать свои фильмы на русском

Apple перестала озвучивать свои фильмы на русскомКонтракты закончились, новые не подпишешь
На потоковом сервисе Apple TV+ остановилась загрузка новых фильмов и сериалов с русским дубляжом, пишет iPhones.ru. Недавние проекты, такие как фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс» и второй сезон сериала «Основания», имеют русский дубляж, но многие другие проекты имеют дубляж только на других языках, кроме русского.
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Например, последний мультсериал «Странная планета» и третий сезон «В ритме жизни» не имеют русского дубляжа. Субтитры, к счастью, остаются.
Вероятно, это изменение связано с окончанием срока действия контрактов между студиями и Apple TV+ на новые проекты. Отсутствие ближайших релизов с русским дубляжом в разделе «Coming Soon» свидетельствует о том, что данная тенденция сохранится.
Выход фильма «Плюшевый пузырь», сериала «Захваченный рейс», например, связан с тем, что проекты выпускаются и дублируются заранее, поэтому они и вышли с переводом.
Но ситуация показывает, что с русским дубляжом на n-ое количество времени можно попрощаться.