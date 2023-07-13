Apple перевыпустила Rapid Security Response iOS 16.5.1 из-за проблем с безопасностью

Обновления RSR позволяют Apple оперативно внедрять исправления безопасности, не затрагивая прошивку устройства. Это означает, что исправления могут применяться автоматически, не требуя вмешательства пользователя или перезагрузки устройства.

Уязвимости в системе безопасности вызывают серьезную обеспокоенность пользователей, поэтому такие компании, как Apple, уделяют первостепенное внимание оперативному реагированию на выявленные угрозы. Правда, не всегда у них это получается, особенно если «дыра» обнаружилась в крупном обновлении.