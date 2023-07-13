Apple перевыпустила Rapid Security Response iOS 16.5.1 из-за проблем с безопасностью

Apple перевыпустила Rapid Security Response iOS 16.5.1 из-за проблем с безопасностьюКомпания слегка поторопилась
Компания Apple выпустила обновление Rapid Security Response (RSR), устраняющее дефект безопасности в iOS 16.5.1 и macOS Ventura 13.4.1, вызванный более ранним RSR. Дефект, который, как сообщается, активно эксплуатировался, заставил Apple принять срочные меры. Подробности уязвимости не раскрыли.
Обновления RSR позволяют Apple оперативно внедрять исправления безопасности, не затрагивая прошивку устройства. Это означает, что исправления могут применяться автоматически, не требуя вмешательства пользователя или перезагрузки устройства.
Уязвимости в системе безопасности вызывают серьезную обеспокоенность пользователей, поэтому такие компании, как Apple, уделяют первостепенное внимание оперативному реагированию на выявленные угрозы. Правда, не всегда у них это получается, особенно если «дыра» обнаружилась в крупном обновлении.