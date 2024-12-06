Apple подала апелляцию на решение бразильских властей об «открытии» iOS

Apple утверждает, что решение «угрожает конфиденциальности и безопасности пользователей iOS» и является «непропорциональным». Компания также утверждает, что ей потребуется больше времени для внесения необходимых изменений в iOS, называя 20-дневный срок неразумным.

Это решение последовало за обвинениями со стороны гиганта электронной коммерции Mercado Libre, который заявил, что Apple заставляет разработчиков использовать свою систему оплаты цифровых товаров.

Cade еще не принял решение по апелляции Apple.