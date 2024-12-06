Apple подала апелляцию на решение бразильских властей об «открытии» iOS

Опубликовано 06 декабря 2024, 18:091 мин.
Apple подала апелляцию на решение бразильских властей об «открытии» iOSКомпания обжалует бразильское постановление
Apple подала апелляцию на решение бразильского антимонопольного регулятора Cade, согласно которому компания должна разрешить стороннюю загрузку приложений и альтернативные магазины на iOS. Постановление, вынесенное 26 ноября, дает Apple 20 дней на выполнение требований или ей грозит ежедневный штраф в размере 250 000 реалов (около 42 000 долларов).
Apple утверждает, что решение «угрожает конфиденциальности и безопасности пользователей iOS» и является «непропорциональным». Компания также утверждает, что ей потребуется больше времени для внесения необходимых изменений в iOS, называя 20-дневный срок неразумным.
Это решение последовало за обвинениями со стороны гиганта электронной коммерции Mercado Libre, который заявил, что Apple заставляет разработчиков использовать свою систему оплаты цифровых товаров.
Cade еще не принял решение по апелляции Apple.