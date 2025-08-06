Apple подала в суд на Apple Cinemas

Apple предупреждает, что зрители не должны путать кинотеатры Apple Cinemas с самой компанией Apple, поскольку они не имеют к ней никакого отношения.

Сеть Apple Cinemas работает в пригородах и окрестностях некоторых городов Новой Англии. Но недавно компания открыла кинотеатр в районе залива Сан-Франциско, недалеко от штаб-квартиры Apple в Купертино, и планирует открыть ещё один.

Apple утверждает, что действия сети уже вводят клиентов в заблуждение и «снижают ценность» бренда Apple. В иске приведены примеры из соцсетей, где люди спрашивают, связана ли сеть кинотеатров с Apple.