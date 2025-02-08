Apple подняла цены в App Store в ряде стран

С сегодняшнего дня новые налоговые правила действуют в пяти странах:

- Азербайджан и Перу: вводится новый 18%-ный НДС.

Словакия: НДС увеличен с 20% до 23%, а на электронные книги теперь действует льготный НДС 5%.

- Эстония: НДС на новостные издания и журналы повышается с 5 до 9%.

- Финляндия: НДС на электронные книги увеличивается с 10 до 14%.

Позже в этом месяце цены на приложения и покупки в приложениях в Азербайджане и Перу будут скорректированы с учетом новых ставок НДС, если разработчики не установили собственные базовые цены для этих регионов.

В Японии новое налоговое правило начнет действовать с 1 апреля. Apple, которая теперь классифицируется в стране как «Оператор специальной платформы», будет взимать 10-процентный налог на все приложения и покупки в приложениях, сделанные неяпонскими разработчиками. Налог будет автоматически вычитаться из их доходов.