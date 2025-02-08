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Опубликовано 08 февраля 2025, 14:15
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Apple подняла цены в App Store в ряде стран

Включая Азербайджан
Apple объявила о налоговых и ценовых изменениях в App Store в нескольких странах: некоторые из них вступят в силу немедленно, а другие — в ближайшие месяцы.
Apple подняла цены в App Store в ряде стран
© Ferra

С сегодняшнего дня новые налоговые правила действуют в пяти странах:

Азербайджан и Перу: вводится новый 18%-ный НДС.

  • Словакия: НДС увеличен с 20% до 23%, а на электронные книги теперь действует льготный НДС 5%.

Эстония: НДС на новостные издания и журналы повышается с 5 до 9%.

Финляндия: НДС на электронные книги увеличивается с 10 до 14%.

Позже в этом месяце цены на приложения и покупки в приложениях в Азербайджане и Перу будут скорректированы с учетом новых ставок НДС, если разработчики не установили собственные базовые цены для этих регионов.

В Японии новое налоговое правило начнет действовать с 1 апреля. Apple, которая теперь классифицируется в стране как «Оператор специальной платформы», будет взимать 10-процентный налог на все приложения и покупки в приложениях, сделанные неяпонскими разработчиками. Налог будет автоматически вычитаться из их доходов.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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