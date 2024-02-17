Apple подтвердила ограничение функционала веб-приложений для европейцев

В то время как пользователи iPhone во всем мире могут радоваться появлению альтернативных браузеров, жители ЕС больше не смогут добавлять веб-сайты непосредственно на главный экран в качестве веб-приложений. Это кажущееся резким изменение — не ошибка, а прямое следствие принятого в ЕС Закона о цифровых рынках (DMA).

Apple объясняет, что поддержка веб-приложений на главном экране с различными браузерными движками потребовала бы создания совершенно новой системы безопасности и конфиденциальности, что, честно говоря, было просто невозможно. Поэтому, чтобы избежать потенциальных эксплойтов безопасности и соблюсти требования DMA, Apple пришлось полностью удалить эту функцию для пользователей из ЕС.

Но подождите, почему они не могли просто оставить ее для Safari, спросите вы? Оказывается, DMA требует равенства для всех браузеров. Разрешить эту функцию для Safari и заблокировать ее для других браузеров было бы невозможно. Так что, ради справедливости, она исчезла для всех.

Apple при этом уверяет нас, что доступ к веб-сайтам через закладки на главном экране по-прежнему будет работать (почти) бесперебойно.