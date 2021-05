Apple пообещала «навсегда изменить» Музыку

Тизер появился в Apple Music во вкладке «Browse». Там написано «Get ready — music is about to change forever» («Готовьтесь — музыка скоро изменится навсегда»).

Ожидается, что скоро Apple представит функции потоковой передачи музыки без потерь и в высоком качестве. Ранее в сервисах компании нашли куски кода, которые свидетельствовали о запуске Apple Music в высоком качестве. Судя по имеющейся информации, сервис будет поддерживать потоковую передачу музыки до 24 бит/192 кГц. Конечно же, для треков в высоком качестве понадобится больше места в хранилище и трафика. Сейчас трёхминутная песня в Apple Music требует 6 МБ, при высоком качестве это число вырастет до 145 МБ.

По слухам, анонс Apple может состояться уже завтра.