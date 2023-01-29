Apple пообещала защищать данные пользователей, но не делает этого. На компанию подали в суд

17:04, 29 января 2023
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Apple пообещала защищать данные пользователей, но не делает этого. На компанию подали в судУтверждается, что Apple использует их для финансовой выгоды
В Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск против Apple. В нём говорится, что компания продолжает собирать данные о пользователях, игнорируя их настройки конфиденциальности.
Фото: Unsplash
В иске ссылаются на исследование, которое опубликовала команда Mysk в ноябре 2022 года. Тогда двое разработчиков пришли к выводу, что Apple записывает личную информацию и действия потребителей на своих устройствах и в приложениях даже после того, как люди отключают эти возможности через настройки.
Истец считает, что компания собирает огромное количество данных, а затем использует их для финансовой выгоды.