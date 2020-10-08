Apple потребовала у Telegram блокировки каналов со сливами данных белорусских силовиков

Как пишет Дуров, пользователи из Белоруссии использовали три Telegram-канала, чтобы раскрывать личности людей, которые притесняют протестующих. В Apple же считают, что публикация личных данных «правоохранителей и пропагандистов» может спровоцировать насилие.

Сам Дуров считает, что эта ситуация непростая, и каналы следовало бы оставить. Но Apple, как правило, не оставляет разработчикам выбора. В конечном итоге, как предполагает Дуров, каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступны на других платформах.

У Telegram-каналов, которые просят заблокировать, совокупно насчитывается около 96 тысяч подписчиков.