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Apple позволит приложениям с подпиской снимать с пользователей больше денег

Без уведомления
Apple обновила правила App Store так, что теперь подписки могут автоматически продлеваться без согласия пользователей, даже если разработчик поднял месячную или годовую цену. Раньше клиенты должны были явно дать согласие на продление подписки, если оно сопровождалось повышением стоимости. Apple, как обычно, попыталась объяснить свой шаг заботой о пользователях.
Apple позволит приложениям с подпиской снимать с пользователей больше денег

Компания заявила, что изменения в правилах помогут избежать ситуации, когда пользователи случайно теряют доступ к подписке из-за того, что пропустили предупреждение и повышении цены и запрос на согласие.

Также есть определённые условия, которым должны следовать разработчики, если они хотят предложить автоматическое продление подписки. Во-первых, повышение цены не может быть очень большим. Правила Apple гласят, что если разработчик увеличивает стоимость еженедельной или ежемесячной подписки более чем на 50%, и эта разница превышает 5 долларов, то требованиям это не соответствует. Для годовой подписки разработчики по-прежнему могут поднять цену на 50%, но не более чем на 50 долларов.

Во-вторых, цена может повышаться только один раз в год без уведомления.

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