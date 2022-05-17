Apple позволит приложениям с подпиской снимать с пользователей больше денег

Компания заявила, что изменения в правилах помогут избежать ситуации, когда пользователи случайно теряют доступ к подписке из-за того, что пропустили предупреждение и повышении цены и запрос на согласие.

Также есть определённые условия, которым должны следовать разработчики, если они хотят предложить автоматическое продление подписки. Во-первых, повышение цены не может быть очень большим. Правила Apple гласят, что если разработчик увеличивает стоимость еженедельной или ежемесячной подписки более чем на 50%, и эта разница превышает 5 долларов, то требованиям это не соответствует. Для годовой подписки разработчики по-прежнему могут поднять цену на 50%, но не более чем на 50 долларов.

Во-вторых, цена может повышаться только один раз в год без уведомления.