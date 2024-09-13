Apple представила показала своё первое изображение, сгенерированное ИИ

Иллюстрация с Бейли в праздничной шляпе и с праздничным тортом была создана Федериги для своей жены в честь дня рождения собаки. Это изображение примечательно тем, что оно является первой ИИ-иллюстрацией компании, опубликованной за пределами рекламных материалов и ключевых презентаций продуктов, пишет Wired.

Image Playground, входящий в набор инструментов искусственного интеллекта Apple в iOS 18, предлагает пользователям генерировать изображения, вводя описания, выбирая фотографии или выбирая из предварительно загруженных примеров. Пользователи также могут выбрать один из трех стилей: Иллюстрация, Эскиз и Анимация.