Apple представила «живую активность» на Apple Watch с watchOS 11

Опубликовано 14 июня 2024, 23:15
1 мин.
Apple представила «живую активность» на Apple Watch с watchOS 11Что это значит
В грядущем обновлении watchOS 11 Apple выпустит функцию Live Activities на Apple Watch, которая позволит получать информацию о событиях, действиях или задачах в реальном времени, выходя за рамки традиционных push-уведомлений, прямо с запястья.
В watchOS 11 Live Activities будут плавно повторять действия на сопряженном iPhone, что позволит пользователям оставаться в курсе событий без необходимости использования отдельных приложений watchOS, пишут СМИ, что особенно полезно, поскольку не все приложения для iOS имеют соответствующие версии watchOS.
На Apple Watch Live Activities появится в Smart Stack, доступ к которому можно получить, повернув головку часов вверх. Разработчикам Apple предлагает API для настройки внешнего вида Live Activities специально для часов.
Публичный релиз watchOS 11 намечен на осень этого года: бета-версия для разработчиков уже доступна, а публичная бета-версия ожидается в следующем месяце.