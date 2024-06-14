Apple представила «живую активность» на Apple Watch с watchOS 11

В watchOS 11 Live Activities будут плавно повторять действия на сопряженном iPhone, что позволит пользователям оставаться в курсе событий без необходимости использования отдельных приложений watchOS, пишут СМИ, что особенно полезно, поскольку не все приложения для iOS имеют соответствующие версии watchOS.

На Apple Watch Live Activities появится в Smart Stack, доступ к которому можно получить, повернув головку часов вверх. Разработчикам Apple предлагает API для настройки внешнего вида Live Activities специально для часов.

Публичный релиз watchOS 11 намечен на осень этого года: бета-версия для разработчиков уже доступна, а публичная бета-версия ожидается в следующем месяце.