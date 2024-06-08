Apple представит собственный менеджер паролей для iPhone и Mac

В настоящее время Apple управляет паролями через iCloud Keychain, который синхронизирует пароли на устройствах Apple и ПК с Windows через расширение для браузера. Однако пароли неудобно хранить. Новое приложение «Пароли» устранит это неудобство, обеспечив более удобное и доступное решение, пишет журналист.

Приложение разделит пароли на группы, такие как учетные записи, сети WiFi и Passkeys. Оно будет поддерживать импорт паролей из других менеджеров и предлагать автоматическое заполнение паролей. Кроме того, оно будет интегрироваться с гарнитурой Vision Pro и поддерживать двухфакторную аутентификацию.