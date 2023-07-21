Apple пригрозила Великобритании блокировкой FaceTime и iMessage: все дело в новом законе

Суть вопроса заключается в законе, который наделяет Министерство внутренних дел правом запрашивать доступ к зашифрованному контенту. Сплошное шифрование, являющееся важнейшей функцией обеспечения конфиденциальности, стало ареной борьбы между правительствами и технологическими компаниями.

Возражения Apple вызваны предложенным положением, которое позволит правительству Великобритании контролировать изменения в системе безопасности ее продуктов, включая обновления iOS. Это может фактически предоставить министру внутренних дел Великобритании контроль над обновлениями систем безопасности и шифрования по всему миру, что отразится на таких компаниях, как Apple, работающих на глобальной платформе.

Кроме того, предложенная поправка позволит правительству блокировать внедрение средств защиты при рассмотрении TCN, что поставит под угрозу такие зашифрованные сервисы, как FaceTime и iMessage.

Apple подчеркивает, что она никогда не создавала «черный ход» для государственных нужд и намерена защищать данные пользователей. Компания предупреждает, что в Великобритании ей, возможно, придется отказаться от использования функций безопасности вместо того, чтобы идти на компромисс с шифрованием.