Apple "прогнулась" под правительство Нидерландов

В заявлении для разработчиков компания сообщила, что вводит "дополнительные изменения", чтобы выполнить требования голландского регулятора, чтобы приложениям для знакомств было разрешено предлагать альтернативные методы оплаты, помимо системы покупок внутри приложений App Store.

Теперь разработчики приложений для знакомств в Нидерландах могут выбирать, хотят ли они предлагать альтернативный способ оплаты в сочетании с покупками внутри приложений Apple. Ранее разработчикам приходилось выбирать либо альтернативный способ оплаты, либо способ оплаты Apple.

Apple также скорректировала критерии поставщика услуг по обработке платежей для разработчиков, которые хотят использовать любой из этих способов.