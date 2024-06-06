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Опубликовано 06 июня 2024, 08:15
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Apple проведет WWDC 2024, ориентированную на ИИ: чего ожидать

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Конференция Apple WWDC 2024 станет знаковым событием, на котором будет уделено большое внимание развитию искусственного интеллекта, пишут СМИ. На ключевом выступлении 10 июня должны быть представлены основные обновления, включая iOS 18, visionOS 2 и watchOS 11.
Apple проведет WWDC 2024, ориентированную на ИИ: чего ожидать
© Ferra

iOS 18 будет в центре внимания благодаря усовершенствованиям, основанным на искусственном интеллекте. Ожидайте более разговорчивую Siri, доступ к ChatGPT на iPhone, а также такие такие серьезные функции, как создание пользовательских эмодзи, редактирование фотографий с помощью ИИ и резюмирование статей в Safari.

VisionOS 2 расширит возможности Vision Pro за счет нативных приложений и улучшений во множестве областей. Скорее всего, Apple объявит и о международном распространении Vision Pro.

В macOS 15 будут интегрированы функции искусственного интеллекта, использующие возможности чипов M3, а также обновленные «Системные настройки». iPadOS 18 получит некоторые функции из iOS 18, как и долгожданный «Калькулятор», а также функцию отслеживания движения глаз.

В watchOS 11 появятся скорее всего незначительные обновления, в частности, новые циферблаты часов и улучшенные виды тренировок, а в tvOS 18 возможна синхронизация с Vision Pro.