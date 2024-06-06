Apple проведет WWDC 2024, ориентированную на ИИ: чего ожидать

iOS 18 будет в центре внимания благодаря усовершенствованиям, основанным на искусственном интеллекте. Ожидайте более разговорчивую Siri, доступ к ChatGPT на iPhone, а также такие такие серьезные функции, как создание пользовательских эмодзи, редактирование фотографий с помощью ИИ и резюмирование статей в Safari.

VisionOS 2 расширит возможности Vision Pro за счет нативных приложений и улучшений во множестве областей. Скорее всего, Apple объявит и о международном распространении Vision Pro.

В macOS 15 будут интегрированы функции искусственного интеллекта, использующие возможности чипов M3, а также обновленные «Системные настройки». iPadOS 18 получит некоторые функции из iOS 18, как и долгожданный «Калькулятор», а также функцию отслеживания движения глаз.

В watchOS 11 появятся скорее всего незначительные обновления, в частности, новые циферблаты часов и улучшенные виды тренировок, а в tvOS 18 возможна синхронизация с Vision Pro.