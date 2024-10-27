Apple провела тесты приложения для мониторинга уровня глюкозы в крови

Хотя приложение скорее всего не будет выпущено для широкой публики, оно может служить основой для будущих продуктов компании. Apple, как сообщается, провела внутреннее тестирование с сотрудниками, подверженными риску развития диабета 2 типа. Эти участники активно отслеживали уровень глюкозы в крови с помощью различных устройств и регистрировали соответствующие изменения уровня глюкозы.

Затем приложение анализировало эти данные, чтобы выявить корреляции между выбором диеты и уровнем глюкозы в крови, предоставляя персонализированные рекомендации.

Однако Apple временно приостановила разработку этого приложения, чтобы «сосредоточиться на других функциях здоровья».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.