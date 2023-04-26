Apple работает над платным тренером для приложения Quartz: вот только это будет робот

Apple работает над платным тренером для приложения Quartz: вот только это будет роботЭто и есть «ответ» ChatGPT?
Компания Apple разрабатывает новый платный тренерский сервис, использующий искусственный интеллект (ИИ) для помощи пользователям в поддержании здорового образа жизни. Об этом сообщает Bloomberg.
Сервис, получивший название «Quartz», будет использовать в том числе данные с часов Apple Watch, чтобы давать рекомендации и предлагать пользователям индивидуальные программы тренировок. Он будет сосредоточен на комплексном оздоровлении, улучшении сна и здоровом питании.
По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить Quartz в следующем году, а над проектом работают несколько команд, включая команды по здравоохранению, Siri и ИИ. Кроме того, на WWDC в июне Apple представит версию приложения «Здоровье» для iPad. Новая версия будет включена в iPadOS 17 и, как ожидается, повысит популярность приложения в медицинских учреждениях, где широко используются планшеты.
Помимо этого, по сообщениям, Apple также работает над технологией неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови.