Apple работает над платным тренером для приложения Quartz: вот только это будет робот

Сервис, получивший название «Quartz», будет использовать в том числе данные с часов Apple Watch, чтобы давать рекомендации и предлагать пользователям индивидуальные программы тренировок. Он будет сосредоточен на комплексном оздоровлении, улучшении сна и здоровом питании.

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить Quartz в следующем году, а над проектом работают несколько команд, включая команды по здравоохранению, Siri и ИИ. Кроме того, на WWDC в июне Apple представит версию приложения «Здоровье» для iPad. Новая версия будет включена в iPadOS 17 и, как ожидается, повысит популярность приложения в медицинских учреждениях, где широко используются планшеты.

Помимо этого, по сообщениям, Apple также работает над технологией неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови.