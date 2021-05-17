Apple радикально обновила Apple Music

Apple пообещала добавить в сервис поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos и так называемое Losless-аудио. Оценить нововведения смогут обладатели всех наушников с поддержкой «пространственного аудио». К ним относятся AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, актуальные модели Beats. Более того, объёмный звук проигрывается и через динамики последних iPhone, iPad и Mac.

Сообщается, что нововведения появятся для всех пользователей Apple Music без дополнительной оплаты в июне 2021 года. Первое время в формате Dolby Atmos будут доступны лишь «несколько тысяч треков». В будущем обновят весь каталог.

Что касается Losless, то суть технологии в том, что она сохраняет «каждый бит исходного аудио». Доступно качество 16 бит на 44.1 кГц, 24 бит на 48 кГц и 24 бит и 192 кГц. Выбрать качество можно вручную в настройках. Это распространяется на все треки.