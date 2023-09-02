Apple раскритиковали за введение защиты детей, теперь – за ее отсутствие

Apple раскритиковали за введение защиты детей, теперь – за ее отсутствиеКолесо Сансары дало оборот
Компания Apple вновь столкнулась с давлением со стороны групп, выступающих за безопасность детей, включая организацию Heat Initiative, которая начала кампанию, призывающую технологического гиганта принять более решительные меры против материалов, «содержащих сексуальное насилие над детьми в iCloud».
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В кампании Heat Initiative утверждается, что компания Apple молча свернула свои планы по обнаружению таких материалов в 2021 году, что негативно сказывается на безопасности детей во всем мире. Кампания призывает Apple обнаруживать, сообщать и удалять эти материалы из iCloud, а также создать надежный механизм отчетности, позволяющий пользователям сообщать о таком контенте.
Интереснее всего то, что ранее Apple сталкивалась с обратной критикой, в связи с планами по сканированию на наличие материалов с насилием над детьми в iCloud, и в итоге отказалась от этой функции из-за опасений за конфиденциальность пользователей.