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14:15, 02 сентября 2023
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Apple раскритиковали за введение защиты детей, теперь – за ее отсутствие

Колесо Сансары дало оборот

Компания Apple вновь столкнулась с давлением со стороны групп, выступающих за безопасность детей, включая организацию Heat Initiative, которая начала кампанию, призывающую технологического гиганта принять более решительные меры против материалов, «содержащих сексуальное насилие над детьми в iCloud».

Apple раскритиковали за введение защиты детей, теперь – за ее отсутствие

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В кампании Heat Initiative утверждается, что компания Apple молча свернула свои планы по обнаружению таких материалов в 2021 году, что негативно сказывается на безопасности детей во всем мире. Кампания призывает Apple обнаруживать, сообщать и удалять эти материалы из iCloud, а также создать надежный механизм отчетности, позволяющий пользователям сообщать о таком контенте.

Интереснее всего то, что ранее Apple сталкивалась с обратной критикой, в связи с планами по сканированию на наличие материалов с насилием над детьми в iCloud, и в итоге отказалась от этой функции из-за опасений за конфиденциальность пользователей.

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