Apple раскрыла дату выхода iOS 18 Beta 2

После анонса на WWDC 2024 iOS 18 beta 2 появится ровно через две недели Функция iPhone Mirroring позволит пользователям отображать экран iPhone на Mac. Эта функция также поддерживает операции drag-and-drop между Mac и iPhone. Обновление SharePlay, с другой стороны, позволяет пользователям "аннотировать и контролировать общие экраны во время совместной работы", пишет 9to5Mac.

Хотя некоторые функции, такие как Apple Intelligence, не будут доступны в ЕС в этом году по нормативным причинам, Apple продолжает расширять возможности iOS 18 на стадии бета-версии. Разработчики могут ожидать исправления ошибок, доработку функций и включение дополнительных возможностей по мере продвижения тестирования к публичному бета-релизу в июле.