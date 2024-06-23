Apple раскрыла дату выхода iOS 18 Beta 2

Опубликовано 23 июня 2024, 09:45
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Apple раскрыла дату выхода iOS 18 Beta 2С двумя новыми функциями
Apple подтвердила, что iOS 18 beta 2 выйдет в следующий понедельник и представит две долгожданные функции: iPhone Mirroring и обновление SharePlay.
После анонса на WWDC 2024 iOS 18 beta 2 появится ровно через две недели Функция iPhone Mirroring позволит пользователям отображать экран iPhone на Mac. Эта функция также поддерживает операции drag-and-drop между Mac и iPhone. Обновление SharePlay, с другой стороны, позволяет пользователям "аннотировать и контролировать общие экраны во время совместной работы", пишет 9to5Mac.
Хотя некоторые функции, такие как Apple Intelligence, не будут доступны в ЕС в этом году по нормативным причинам, Apple продолжает расширять возможности iOS 18 на стадии бета-версии. Разработчики могут ожидать исправления ошибок, доработку функций и включение дополнительных возможностей по мере продвижения тестирования к публичному бета-релизу в июле.