Apple расщедрилась на «кредитные каникулы» пострадавшим от мощнейших пожаров

Опубликовано 10 января 2025, 20:161 мин.
Apple расщедрилась на «кредитные каникулы» пострадавшим от мощнейших пожаровВладельцам Apple Card
Apple объявила о том, что пользователи Apple Card, проживающие в районах, пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, могут отложить свои платежи на один месяц без начисления процентов. Эта льгота доступна для пользователей, проживающих в районах, обозначенных как «зоны стихийных бедствий».
Пострадавшие клиенты смогут пропустить предстоящие платежи, при этом проценты не будут начисляться в течение месяца. После — будет применяться обычная ставка. Кроме того, во время участия в программе льгот счета будут оставаться в группе «хороших», и в течение этого времени никаких дальнейших действий с просроченными платежами предприниматься не будет.
Чтобы получить помощь, пострадавшим пользователям необходимо обратиться в службу поддержки Apple через приложение Wallet на iPhone.
Apple также пообещала сделать пожертвование для помощи в восстановлении пострадавших от лесных пожаров.