Apple расщедрилась на «кредитные каникулы» пострадавшим от мощнейших пожаров

Пострадавшие клиенты смогут пропустить предстоящие платежи, при этом проценты не будут начисляться в течение месяца. После — будет применяться обычная ставка. Кроме того, во время участия в программе льгот счета будут оставаться в группе «хороших», и в течение этого времени никаких дальнейших действий с просроченными платежами предприниматься не будет.

Чтобы получить помощь, пострадавшим пользователям необходимо обратиться в службу поддержки Apple через приложение Wallet на iPhone.

Apple также пообещала сделать пожертвование для помощи в восстановлении пострадавших от лесных пожаров.