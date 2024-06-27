Apple расширила инструмент самостоятельной диагностики на Европу

Инструмент, разработанный для того, чтобы дать пользователям возможность самостоятельно диагностировать и устранять возможные неполадки, поддерживает в том числе iPhone и компьютеры Mac. Пользователи могут выявить проблемы, связанные с дисплеем, камерой, Face ID, интеграцией программного обеспечения и звуком, и получить рекомендации по необходимому ремонту.

Чтобы воспользоваться диагностикой, пользователям необходимо второе устройство Apple под управлением iOS 17 или более поздней версии или macOS Sonoma 14.1 или более поздней версии. Примечательно, что новейшие бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia не поддерживаются.