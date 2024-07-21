Apple расширит контент своего VR-шлема десятком видео с «полным» погружением

Опубликовано 21 июля 2024, 00:45
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Apple расширит контент своего VR-шлема десятком видео с «полным» погружениемДругих развлечений там не так и много
Apple решила расширить библиотеку контента Vision Pro более чем дюжиной новых видеороликов с эффектом погружения, начиная с ролика «Boundless», пишут СМИ. По словам Сэмюэля Аксона из Ars Technica, это знаменует конец застоя видеоконтента Vision Pro, в котором с момента его запуска в начале февраля появилось всего три новых материала.
© Apple
«Boundless» предлагает зрителям прокатиться на воздушном шаре над потрясающими пейзажами. Этой осенью «Арктический серфинг» отправит зрителей в холодное приключение, а в сентябре дебютирует «Elevated», серия о путешествиях с воздуха, начинающаяся с эпизода на Гавайях. В следующем месяце ожидается еще один эпизод «Дикой жизни», посвященный слонам.
К концу года зрители могут ожидать разнообразный контент, включая «Red Bull: Big-Wave Surfing» и три короткометражных фильма: музыкальный опыт с The Weeknd, взгляд изнутри на Звёздный уикенд НБА 2024 года и «Submerged», экшн, действие которого происходит на подводной лодке времен Второй мировой войны.