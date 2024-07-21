Apple расширит контент своего VR-шлема десятком видео с «полным» погружением

Других развлечений там не так и много

Apple решила расширить библиотеку контента Vision Pro более чем дюжиной новых видеороликов с эффектом погружения, начиная с ролика «Boundless», пишут СМИ. По словам Сэмюэля Аксона из Ars Technica, это знаменует конец застоя видеоконтента Vision Pro, в котором с момента его запуска в начале февраля появилось всего три новых материала.