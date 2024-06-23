Apple разрешила добавлять свой переводчик в сторонние iOS-приложения

Разработчики могут реализовать перевод одной строки или общий перевод непосредственно в пользовательском интерфейсе своего приложения, обеспечивая пользователям удобство работы с разными языками.

Эксклюзивные функции, которые будут выпущены в SDK для iOS 18, обещают дальнейшие улучшения в управлении переводами и интеграции пользовательского интерфейса. В настоящее время iOS 18 доступна в бета-версии для разработчиков, публичная бета-версия ожидается в следующем месяце, а официальный запуск запланирован на осень этого года.