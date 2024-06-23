Apple разрешила добавлять свой переводчик в сторонние iOS-приложения

Опубликовано 23 июня 2024, 03:00
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Apple разрешила добавлять свой переводчик в сторонние iOS-приложенияAPI Translate
Apple представила новый API Translation в составе iOS 17.4, позволяющий разработчикам легко интегрировать переводчик в свои приложения для iOS. Анонсированный на WWDC 2024, этот API позволяет приложениям использовать модели машинного обучения Apple на устройстве для перевода.
Разработчики могут реализовать перевод одной строки или общий перевод непосредственно в пользовательском интерфейсе своего приложения, обеспечивая пользователям удобство работы с разными языками.
Эксклюзивные функции, которые будут выпущены в SDK для iOS 18, обещают дальнейшие улучшения в управлении переводами и интеграции пользовательского интерфейса. В настоящее время iOS 18 доступна в бета-версии для разработчиков, публичная бета-версия ожидается в следующем месяце, а официальный запуск запланирован на осень этого года.