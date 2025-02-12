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Опубликовано 12 февраля 2025, 23:30
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Apple разрешила переносить покупки между разными аккаунтами

Покупки из разных аккаунтов
Apple представила новую функцию, которая позволяет пользователям переносить покупки между учетными записями Apple. Это обновление будет полезно тем, у кого есть отдельные аккаунты для iCloud и покупок. Да, такие есть.
Apple разрешила переносить покупки между разными аккаунтами

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Чтобы перенести покупки, пользователям необходимо войти в обе учетные записи на одном iPhone или iPad. Вторичная учетная запись, в которой хранятся покупки, должна быть зарегистрирована в «Медиа и покупки», а основная — в iCloud. Другие требования включают:

  • В обеих учетных записях должна быть включена двухфакторная аутентификация.

  • Они должны быть настроены на одну и ту же страну/регион.

  • На вторичной учетной записи не должно быть остатков, арендованных товаров или предварительных заказов.

  • Функция совместного использования покупок должна быть отключена.

  • Перед переносом покупок пользователи должны подождать 15 дней после совершения последней покупки.

Чтобы перенести покупки, перейдите в Настройки > Аккаунт > Медиа и покупки > Просмотр учетной записи > Перенести покупки и следуйте инструкциям.

Источник:Apple
Автор:Максим Многословный
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