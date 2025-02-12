Apple разрешила переносить покупки между разными аккаунтами

Apple разрешила переносить покупки между разными аккаунтамиПокупки из разных аккаунтов
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Чтобы перенести покупки, пользователям необходимо войти в обе учетные записи на одном iPhone или iPad. Вторичная учетная запись, в которой хранятся покупки, должна быть зарегистрирована в «Медиа и покупки», а основная — в iCloud. Другие требования включают:
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В обеих учетных записях должна быть включена двухфакторная аутентификация.
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Они должны быть настроены на одну и ту же страну/регион.
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На вторичной учетной записи не должно быть остатков, арендованных товаров или предварительных заказов.
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Функция совместного использования покупок должна быть отключена.
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Перед переносом покупок пользователи должны подождать 15 дней после совершения последней покупки.
Чтобы перенести покупки, перейдите в Настройки > Аккаунт > Медиа и покупки > Просмотр учетной записи > Перенести покупки и следуйте инструкциям.