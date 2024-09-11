Apple «разрешила» пользователям оставаться на iOS 17: обновления будут

Наряду с iOS 18.0 RC, Apple также сделала iOS 17.7 RC доступной для разработчиков и бета-тестеров. Обновление iOS 17.7 не содержит новых функций, а сосредоточено на исправлениях безопасности и ошибок. Apple планирует выпустить и iOS 17.7, и iOS 18 на следующей неделе, предоставив пользователям возможность выбирать между двумя вариантами.

Это не первый раз, когда Apple предлагает пользователям подобный выбор. В прошлом году, после запуска iOS 17, компания продолжала выпускать патчи безопасности для iOS 16, хоть и не долго.

Apple, скорее всего, прекратит выпуск обновлений для iOS 17 в течение нескольких месяцев после релизе iOS 18.