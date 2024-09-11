Apple «разрешила» пользователям оставаться на iOS 17: обновления будут

Опубликовано 11 сентября 2024, 18:001 мин.
Apple «разрешила» пользователям оставаться на iOS 17: обновления будутБезопасность гарантируют
Apple подтвердила, что iOS 18 выйдет 16 сентября и принесет ряд новых функций для iPhone. Однако пользователи, которые предпочитают не обновляться сразу из-за опасений по поводу ошибок или совместимости приложений, могут остаться на iOS 17 и по-прежнему получать обновления безопасности.
Наряду с iOS 18.0 RC, Apple также сделала iOS 17.7 RC доступной для разработчиков и бета-тестеров. Обновление iOS 17.7 не содержит новых функций, а сосредоточено на исправлениях безопасности и ошибок. Apple планирует выпустить и iOS 17.7, и iOS 18 на следующей неделе, предоставив пользователям возможность выбирать между двумя вариантами.
Это не первый раз, когда Apple предлагает пользователям подобный выбор. В прошлом году, после запуска iOS 17, компания продолжала выпускать патчи безопасности для iOS 16, хоть и не долго.
Apple, скорее всего, прекратит выпуск обновлений для iOS 17 в течение нескольких месяцев после релизе iOS 18.