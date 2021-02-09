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Apple разрешит пользователям ставить любое приложение для музыки по умолчанию
Когда просишь Siri включить песню
На прошлой неделе Apple выпустила бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Там нашли новую опцию — возможность установить любое приложение для музыки по умолчанию при использовании Siri.
На это обратили внимание пользователи Reddit. Если впервые попросить Siri включить песню на iOS 14.5, смартфон позволит выбрать приложение по умолчанию из списка установленных сторонних музыкальных сервисов, а не только Apple Music. После того, как приложение будет выбрано, Siri будет проигрывать запрашиваемые песни в нём. Например, если выбран Spotify, голосовой помощник на запрос «Включи Moonlight Drive группы The Doors» включит музыку именно там. Уточнять «В Spotify» не надо.
Также, чтобы выбрать какое-нибудь приложение по умолчанию, достаточно в первый раз попросить Siri включить музыку именно в нём.