Apple разрешит пользователям ставить любое приложение для музыки по умолчанию

На это обратили внимание пользователи Reddit. Если впервые попросить Siri включить песню на iOS 14.5, смартфон позволит выбрать приложение по умолчанию из списка установленных сторонних музыкальных сервисов, а не только Apple Music. После того, как приложение будет выбрано, Siri будет проигрывать запрашиваемые песни в нём. Например, если выбран Spotify, голосовой помощник на запрос «Включи Moonlight Drive группы The Doors» включит музыку именно там. Уточнять «В Spotify» не надо.