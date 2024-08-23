Apple решила нарушить «традиции»: macOS Sequoia появится в сентябре

В этом году, судя по всему, компания решила продвигать новые «кроссплатформенные» функции, такие как iPhone Mirroring. В macOS Sequoia также будет представлено новое приложение-менеджер паролей, предназначенное для синхронизации с аналогами на iOS 18 и iPadOS 18.

Ускорение сроков следует за сообщениями о том, что Apple завершила разработку iOS 18.0 раньше, чем ожидалось, что позволило инженерам сосредоточиться на грядущей iOS 18.1, в которой появится Apple Intelligence — долгожданный ИИ компании.

Ожидается, что на сентябрьском мероприятии Apple представит не только iPhone 16 и Apple Watch Series 10, но и AirPods 4.