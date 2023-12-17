Apple решила раздать $25 млн из-за судебного иска: за Family Sharing можно получить до $50

Apple решила раздать $25 млн из-за судебного иска: за Family Sharing можно получить до $50Россию это не касается
Apple выплатит 25 млн долларов для урегулирования коллективного иска, и если вы пользовались функцией Family Sharing в App Store в период с 2015 по 2019 год и жили в США, вы можете получить 50 долларов. Технический гигант обвинялся в том, что он обманывал пользователей с помощью функции Family Sharing, позволяющей делиться подписками на приложения до шести членов семьи.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В иске утверждается, что Apple ввела пользователей в заблуждение, не предупредив о том, что разработчики могут блокировать совместный доступ к определенным приложениям. Хотя большинство приложений, основанных на подписке, якобы поддерживают функцию Family Sharing, в иске утверждается, что Apple незаметно разместила рекламу приложений, не предназначенных для совместного использования, обманув «миллионы покупателей».
Компания Apple отрицает свою вину, но готова раскошелиться, чтобы избежать судебного разбирательства.