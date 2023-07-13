Apple «с барской руки» передаст свой менеджер паролей сторонним браузерам

С появлением браузерного расширения «iCloud Passwords» пользователи macOS Sonoma смогут загрузить и установить расширение для доступа к своим паролям Apple в Chrome и других браузерах на базе Chromium. Кроме того, компания Apple выпустила расширение, предназначенное специально для пользователей браузера Microsoft Edge.

Другие разработчики браузеров, включая Google, также работают над интеграцией поддержки Passkeys - альтернативы традиционным паролям, представленной Apple в прошлом году.