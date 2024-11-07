Apple скоро станет первой компанией, которую оштрафуют по новому закону ЕС

В марте ЕС наложил на Apple штраф в размере € 1,84 миллиарда за схожие нарушения, связанные с ограничением способности разработчиков информировать пользователей о более выгодных предложениях. Теперь Apple предстоит заплатить новый штраф, точная сумма которого пока не раскрыта. Согласно правилам DMA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового глобального дохода, что в случае с Apple может составить $ 38 миллиардов на основе доходов компании в 2023 году.

Кроме того, Apple расследуют за возможное подрывание конкуренции со стороны альтернативных магазинов приложений в ЕС. Эти юридические проблемы стали частью более широкого набора проблем для Apple в Европе, включая неуплаченные налоги на сумму € 13 миллиардов.