Apple скоро закроет свой бесплатный фото-сервис

В отличие от iCloud Фото, содержимое, загруженное через Мой фотопоток, не засчитывалось в лимит хранилища пользователя, хотя оно и не сохранялось в полном разрешении.

Начиная с 26 июня 2023 года, Мой фотопоток больше не будет автоматически загружать новые фотографии в iCloud.

Apple советует пользователям сохранить конкретные изображения в памяти своего устройства до 26 июля, чтобы обеспечить к ним доступ в будущем. Компания рекомендует использовать iCloud Фото в качестве предпочтительного метода сохранения актуальных фотографий и видео на всех устройствах.