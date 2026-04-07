Apple снова пошла в Верховный суд США из-за спора с Epic Games

Опубликовано 07 апреля 2026, 14:011 мин.
Apple снова пошла в Верховный суд США из-за спора с Epic GamesНе вышло в первый раз
Юридическое противостояние между Apple и Epic Games снова выходит на уровень Верховного суда США. На этот раз техногигант хочет, чтобы судьи пересмотрели правила, по которым она берёт комиссию с покупок, сделанных через сторонние платёжные системы внутри приложений.
© Ferra.ru
Ранее суд низшей инстанции обязал Apple разрешить разработчикам использовать альтернативные способы оплаты, минуя App Store. Apple попыталась обжаловать это решение в Верховном суде. Не вышло. Теперь компания снова подаёт апелляцию — но уже по более «узкому» вопросу: не о самом праве на внешние платежи, а о том, когда и как Apple может взимать за них комиссию.
Верховный суд может снова отказать Apple.