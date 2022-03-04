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Apple снова указывает Крым украинским на Картах

Недавно компания ушла из России
Издание Mashable заметило, что приложения Apple «Карты» и «Погода» теперь помечают Крым как часть Украины. Однако видно это только для пользователей, которые подключаются к сервисам за пределами России,
Apple снова указывает Крым украинским на Картах

До 2019 года Apple и вовсе помечала Крым ничейной территорией, однако в 2019 году под давлением российских властей компания начала указывать полуостров российским. Теперь же после событий на Украине Apple чётко обозначила свою политическую позицию по этому вопросу.

Apple снова указывает Крым украинским на Картах

Mashable

Mashable попыталось связаться с Apple, чтобы узнать, когда было внесено изменение, а также помечается ли Крым по-прежнему как территория России при доступе из этой страны. Мы проверили — в российской версии Карт полуостров по-прежнему указывается российским.

Источник: Mashable
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