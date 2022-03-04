Apple снова указывает Крым украинским на Картах

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Apple снова указывает Крым украинским на КартахНедавно компания ушла из России
Издание Mashable заметило, что приложения Apple «Карты» и «Погода» теперь помечают Крым как часть Украины. Однако видно это только для пользователей, которые подключаются к сервисам за пределами России,
До 2019 года Apple и вовсе помечала Крым ничейной территорией, однако в 2019 году под давлением российских властей компания начала указывать полуостров российским. Теперь же после событий на Украине Apple чётко обозначила свою политическую позицию по этому вопросу.
Mashable
Mashable попыталось связаться с Apple, чтобы узнать, когда было внесено изменение, а также помечается ли Крым по-прежнему как территория России при доступе из этой страны. Мы проверили — в российской версии Карт полуостров по-прежнему указывается российским.
Источник: Mashable