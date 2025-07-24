Apple снова включила ИИ-сводки новостей в iOS 26, но есть нюанс

После установки обновления на экране появится сообщение с выбором — хотите ли вы получать краткие уведомления. Если выбрать категорию «Новости и развлечения», система предупредит: «Пересказ может исказить смысл оригинала. Проверяйте информацию». Также указано, что функция находится на стадии тестирования и возможны ошибки.

Помимо этого, обновление улучшает визуальные элементы Liquid Glass — они стали более «жидкими» и прозрачными. Apple продолжает экспериментировать с дизайном.

Ожидается, что публичная бета iOS 26 выйдет уже в июле. То есть ждать осталось не так и долго.