Apple создала систему, которая доказывает, что фото сделано на iPhone

Apple Reference Image предназначена для того, чтобы проверять, действительно ли фотография была сделана на iPhone, а не создана ИИ.

В приложении «Камера» появится специальный режим «Reference». Если его включить, в снимок добавится особая информация. Данные с датчика камеры, время съёмки и уникальный номер сенсора. Если потом нажать на специальный значок на фотографии в галерее, она отправится в защищённые серверы Apple. Серверы подтвердят, что снимок сделал именно этот iPhone, поставят уникальную метку и вернут проверенную версию.

Если сенсор камеры будет, допустим, взломан, компания сможет отказать в проверке или даже отозвать ранее выданные подтверждения.

Как пишут СМИ, эта функция будет особенно полезна профессиональным фотографам, журналистам в нашу эпоху нейросетей.