Приложения
Опубликовано 13 августа 2026, 17:03
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Apple создала систему, которая доказывает, что фото сделано на iPhone

Чтобы вы точно были уверены
В тестовой версии iOS 27 обнаружили функцию «Эталонное изображение Apple» (Apple Reference Image). Она позволит подтверждать подлинность снимков, сделанных на камеру iPhone.
Apple создала систему, которая доказывает, что фото сделано на iPhone

© Ferra.ru

Apple Reference Image предназначена для того, чтобы проверять, действительно ли фотография была сделана на iPhone, а не создана ИИ.

В приложении «Камера» появится специальный режим «Reference». Если его включить, в снимок добавится особая информация. Данные с датчика камеры, время съёмки и уникальный номер сенсора. Если потом нажать на специальный значок на фотографии в галерее, она отправится в защищённые серверы Apple. Серверы подтвердят, что снимок сделал именно этот iPhone, поставят уникальную метку и вернут проверенную версию.

Если сенсор камеры будет, допустим, взломан, компания сможет отказать в проверке или даже отозвать ранее выданные подтверждения.

Как пишут СМИ, эта функция будет особенно полезна профессиональным фотографам, журналистам в нашу эпоху нейросетей.

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
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