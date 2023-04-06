Apple столкнулась с отключением и "торможением" своих сервисов

Многие пользователи сообщили о трудностях с использованием сервисов Apple, жалобы чаще всего поступают в социальные сети. Официальная веб-страница Apple, посвященная состоянию системы, пока не подтверждает наличие сбоев, однако DownDetector получил несколько сообщений о том, что такие сервисы, как iMessage, не работали.

Пока неясно, что является причиной проблем, но очевидно, что компания испытывает серьезные проблемы со своими серверами. На этой неделе приложение "Погода" дважды выходило из строя, и теперь эта проблема затрагивает другие сервисы, не позволяя пользователям синхронизировать свои файлы, отправлять сообщения и получать доступ к своим фотографиям.